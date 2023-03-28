Sosyal medyada memurun zam isyanı! Kısa sürede 200 bine yakın tweet atıldı

En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından, "Memur maaşına ek zam gelir mi?" sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili sosyal medyada örgütlenen memurlar "MemuraRefahZammı" etiketiyle kısa sürede 200 bine yakın tweet attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL yükseltildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, gözler memur maaşlarına çevrildi. Bu kapsamda memur maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı.

ZAM ETİKETİ TT OLDU

Konuyla ilgili sosyal medyada örgütlenen memurlar "MemuraRefahZammı" etiketiyle kısa sürede 200 bine yakın tweet attı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: