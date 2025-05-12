Sosyal Güvenlik Haftası Kutlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, "Sosyal güvenlik, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistemdir. Sosyal güvenlik hepimizin hakkıdır" dedi.

Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl da 12- 18 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Haftası'nın 19.'su kutlanıyor. Bu kapsamda Samsun'da Onur Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Konuşmasında cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı ifade eden Ünal Kaya, "Sosyal güvenlik, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistemdir. SGK tarafından yürütülen sosyal güvenlik sistemi, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsamaktadır. Kurumumuz öncelikle uluslararası standartların üzerinde sosyal güvenlik hizmeti veren, model alınan, öncü ve saygın bir kurum olma vizyonunu üstlenmiştir. Bilgi ve belgeler elektronik ortama alınmış, birçok işlem online yürütülmeye başlanmış, yeni kurulan sistemler ile vatandaşımızın hizmetleri daha güvenli ve kolay almaları, bilgiye rahat ulaşmaları sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik" diye konuştu.

"Sosyal güvenlik hepimizin hakkıdır"

Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalara değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerinin de altını çizen Kaya, "Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal güvenlik hepimizin hakkıdır. Tüm Kurum çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyor, saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN