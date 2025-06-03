Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti
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Beş aylık enflasyon verilerine göre memurların Temmuz zammı şekillenmeye başladı. Yüzde 14'lük artışla öğretmenden doktora, polisten mühendise kadar birçok kamu çalışanının maaşı yükseliyor.

TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memurun gözü maaş zammına çevrildi. Beş aylık enflasyon oranı %15,09 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için yüzde 14'lük zam oranı neredeyse garanti hâline geldi. Henüz Haziran enflasyonu netleşmemiş olsa da yeni maaş tahminleri ünvanlara göre şekillendi.

ÜNVANLARA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

Zamma göre oluşan tahmini yeni maaşlar şöyle:

Uzman doktor maaşı: 109.126 TL → 124.403 TL

Profesör maaşı: 96.346 TL → 109.834 TL

Mühendis maaşı: 67.663 TL → 77.136 TL

Öğretmen maaşı: 52.906 TL → 60.313 TL

Polis memuru maaşı: 58.910 TL → 67.158 TL

Araştırma görevlisi maaşı: 63.848 TL → 72.787 TL

Avukat maaşı: 63.609 TL → 72.514 TL

Hemşire (üniversite mezunu) maaşı: 53.437 TL → 60.918 TL

Teknisyen (lise mezunu) maaşı: 47.195 TL → 53.803 TL

Şube müdürü: 66.329 TL → 75.615 TL

Memur (üniversite mezunu): 45.527 TL → 51.901 TL

Uzman öğretmen: 58.634 TL → 66.843 TL

Başkomiser: 65.070 TL → 74.180 TL

Vaiz: 55.303 TL → 63.046 TL

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR, RAKAMLAR NETLEŞECEK

Bu artışlar henüz resmî değil. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından Temmuz ayında zam oranı kesinleşecek. Ancak mevcut tahminlere göre, yüzde 14'lük artışın altına inilmesi beklenmiyor.

MAAŞLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR

Listelenen rakamlar derece, kademe, eğitim durumu ve yan ödemelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle memurlar, kendi maaşlarına yüzde 14'lük artışı kaba bir hesapla uygulayarak bireysel farkı görebilir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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