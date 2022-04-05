Son Dakika: Bahçeli, çatlak ses istemiyor! "Zamları görmezden gelemeyiz" diyen MHP milletvekili Baki Ersoy disipline sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dün bir televizyon programının konuğu oldu. Ersoy programda, ekonomideki son gidişata ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"YOK SAYDIĞINIZDA PROBLEM ORTADAN KALKMIYOR"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Ersoy, "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy

"SALGINI GEREKÇE GÖSTERMEK DOĞRU DEĞİL"

Korona virüsü salgınını gerekçe göstermeyi doğru bulmadığını ifade eden Ersoy, "'Enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı" ifadelerini kullandı.

TEDBİREN DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Ersoy'un açıklamaları sosyal medyada çok sayıda etkileşim alırken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, Ersoy hakkında harekete geçti. Ersoy, Genel Merkez tarafından tedbiren Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ersoy'un önümüzdeki günlerde, konuyla ilgili savunma alınması bekleniyor.