Son Dakika | Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı Ekonomi Haberleri Son dakika haberler: Türkiye'den 12 aylık dönemde yaklaşık 2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'den 12 aylık dönemde yaklaşık 2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona eren 2021-2022 sezonu fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi. Açıklamada, 12 ayda 340 bin 147 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Ekonomi Kaynak: AA / Gültekin Yetgin İhracat Türkiye Ekonomi Haberler Son Dakika

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