Son Dakika: Togg için verilecek kredinin detayları netleşti: 0,99 faiz ve 36 ay vade ile kullandırılacak
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün "Ev alır gibi Togg alınabilecek." diyerek Togg için kamu bankalarının kredi vereceğini duyurmasının ardından finansmanın detayları netleşti. Manisa'da vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Kamu bankalarımız araç fiyatının yüzde 50 bedelinde 36 ay, 0,99 oranla kredi kullandıracaklar." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg ve Farasis Energy'nin %50-50 ortak girişimiyle 27 Eylül 2021'de kurulan Siro'nun Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninin ardından Manisa'da vatandaşlara seslendi. Gemlik'te Togg için kamu bankalarının kredi vereceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da paketin detaylarını açıkladı.
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