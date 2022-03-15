Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye misilleme! Başkan Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesine alındı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya havadan ve karadan harekat başlatmasından sonra Abd ; Rusya lideri Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov, Kremlin Sözcüsü Peskov ve çok sayıda Rus yetkili ile Rus oligarklara ağır yaptırımlar uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden, bu yaptırımların amacının Rus ekonomisini çökertmek olduğunu belirtti.

BİDEN DAHİL 13 YETKİLİYE YAPTIRIM KARARI

Rusya, ABD'nin bu yaptırım kararına misilleme kararı aldı. Moskova yönetimi; ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD GENİŞ ÇAPLI YAPTIRIM UYGULADI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerine ABD'den yatırım, ticaret ve finansman yapılmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladığını duyurmuştu. Kararname ile, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir mal, hizmet ya da teknoloji ithalatı ile ABD'den yeni yatırım yapılması yasaklamıştı. Washington ayrıca, başkanlık kararnamesinin İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini ve ABD dışından girecek her türlü ürüne bu denetimin yapılacağını bildirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Yaptırımlar listeye alınan kişilerin mal varlığına el konulmasını öngörüyordu.