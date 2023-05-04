Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'te sabit tuttu. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Enflasyon gerilemeye devam etmekle beraber önceki enflasyon raporunda sunulan tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı yılın ikinci enflasyon raporu sundu. Buna göre Merkez Bankası,yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'te sabit tuttu.

"2024 YILI SONUNDA YÜZDE 8,8 OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Yıl sonu enflasyon tahminlerini aktaran Başkan Şahap Kavcıoğlu, bir önceki beklentiyi sabit tutarak "2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

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