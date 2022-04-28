Son dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8'e çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ikinci enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini 42.8'e yükseltti. Bir önceki raporda bu oran yüzde 23.2 olarak açıklanmıştı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. Şubat ayında çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler tedarik zinciri sıkıntısı ve arz kısıtlarına neden olmaktadır. Çin'de karantina önlemlerinin genişletilmesi arz sıkıntısını derinleştiriyor. Rusya Ukrayna çatışması emtia fiyatları ve ticaret kanallarıyla riskleri artırmaktadır.

"CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE RİSK DEVAM ETMEKTE"

Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri önceki rapora göre aşağı yönlü güncellenmektedir. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklı riskler devam etmektedir. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artış eğilimi gücünü korumaktadır. İhracatımız, salgın döneminde yakaladığı artış ivmesini, 2022 yılının ilk çeyreğinde yükselen bölgesel jeopolitik risklere rağmen sürdürmüştür.

Liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu fiyat istikrarıyla uyumlu hale getirilecektir. Ticari kredi büyümesi enflasyona kıyasla daha yavaş seyretmiştir. Kredilerin üretim, yatırım ve ihracat için kullandırılmasına yönelik makro ihtiyati tedbirlerimizi kararlılıkla uygulamaktayız.

"ENERJİ, GIDA VE EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİ ETKİLEDİ"

İthalat fiyatlarındaki artışın yanı sıra yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri ve tedarik aksaklıkları, enflasyonun görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. İlk çeyrekte enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. Yurt içi enerji fiyatlarındaki gelişmeler de üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Kredi kullanımında gözlenen yavaşlama 2022 yılı ilk aylarda yükseliş eğilimine girerek, iktisadi faaliyeti desteklenen unsurlardan biri oldu. İlk çeyreğinde çıktı açığı göstergeler bir önceki çeyreğe göre yavaşlasa da pozitif bölgede kalmaya devam etmiştir. İç talep koşullarının ilk çeyrekte kısmen yavaşladığını görüyoruz.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ

TCMB'nin öngörülebilir likitide yönetimi sayesinde BIST gecelik faizi politika faizi çevresinde seyretmeye devam etmiştir. TCMB'nin 2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 102,2 dolar. TCMB'nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 93,9 dolar. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 42,8, 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir.

"MAYIS AYINDAN SONRA ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Liralaşma stratejisi TCMB'nin politika gözden geçirme sürecinin asil unsurudur. Liralaşma stratejimizin önemli bir bileşeni de uygun maliyetli ve uzun vadeli kredilerin üretim, yatırım ve ihracat artışlarıyla sürdürülebilir fiyat istikrarını desteklemektedir. Fonlama yapısında TL cinsi kıymetlerin teminat olarak kullanımını artıracak adımlar yakında devreye girecek. Para politikası araçlarının etkisini artıracak kapsamlı çalışmaları tüm taraflarla birlikte yürütmekteyiz. Nihai amacımız bütün ekonomik birimlerimizin her türlü kararlarında lira dışında hiçbir para birimine gerek duymadan Türk lirası ile tasarruf yapabildikleri, tüm finansal kararlarını Türk lirası ile alabildikleri bir finansal mimariyi tamamlamaktır.

Enflasyondaki artışa global ve lokal olarak bakmak lazım, Rusya-Ukrayna krizi olmasaydı belki revizyona bile ihtiyaç olmayabilirdi. İç talepten kaynaklanan para politikası anlamında cevap vereceğimiz önemli bir artış veya etki söz konusu değil. Enflasyon konusunda kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Cari dengenin sürdürülebilir fiyat istikrarı açısından önemini her zaman ifade ediyoruz, Türkiye Ekonomi Modelinde de cari dengenin oluşması son derece önemli, bir sıkıntı görünse de normale dönülmesi ile birlikte düşündüğümüz noktaya gelmesini bekliyoruz. Enflasyonun öngördüğümüz patika içinde düşme eğilimine gireceğini öngörüyoruz. Bizim öngördüğümüz patika içinde mayıs ayından sonra enflasyonun aşağı inmeye başladığını görüyoruz."