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Son Dakika: Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini açıkladı! 2 yıl için yüzde 110 zam istiyorlar

Ekonomi Haberleri

Son dakika: Memur Sen, 2024-2025 yıllarını kapsayan memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme teklifini açıkladı. Zammın önümüzdeki yıl 6 yerine 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, 2024'te yüzde 70, 2025'te ise yüzde 40 olmak üzere 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam istedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmeler öncesi yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu taleplerini açıkladı.

2 YIL İÇİN YÜZDE 110 ZAM TALEBİ

2024 yılında zammın 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 zam istedi. Böylece Memur-Sen'in 2 yıllık zam talebi yüzde 110 oldu.

Son Dakika: Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini açıkladı! 2 yıl için yüzde 110 zam istiyorlar

Memur-Sen'in diğer talepleri şöyle:

  • Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.
  • Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

  • Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
  • 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
  • Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.
  • Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.
  • Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.
  • Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.
  • Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.
  • Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.
  • Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
  • Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.
  • Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.
  • Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.
  • 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.
  • Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.
  • Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.
  • Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.
  • Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.
  • Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.
  • Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.
  • 8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.
  • Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.

Son Dakika: Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini açıkladı! 2 yıl için yüzde 110 zam istiyorlar

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Memur Zam Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (10)

Metin Yalcin:

Yaaa sabır ..

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Mehmet Vatandaş:

yüzde 3,5 lara memur ve emekliyi sattığınız günleri unutmadık sendika ağaları

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Muharrem Alabaş:

MEMUR EMEKLİ OLAMIYOR... İKRAMİYELER ERİDİ ÖNCEDE BAŞINI SOKACAK EV ALIYORDU ŞİMDİ NE EVİ, NE ARABASI, 10 TANE CEP TELFONU GELİYOR, 30 SENE HİZMETİN SONU BU DEĞİL.BUNA ACİLEN EL ATILMALI.

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