Son Dakika: Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak

Son dakika: Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı ise 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçilerine yapılacak ilave tediyelerin tamamı ise 22 Aralık tarihinde ödenecek.