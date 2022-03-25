Son dakika haber! Nişantaşı Üniversitesi ile İnfo Yatırım, Ekonomi ve Yatırım Zirvesi düzenliyor

Nişantaşı Üniversitesi ve İnfo Yatırım birlikte düzenleyeceği Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nde, savaşın gölgesinde dünya ve Türkiye ekonomisi konusu sektörün öncü isimleri ile tartışılacak.

Nişantaşı Üniversitesi ve İnfo Yatırım'dan yapılan ortak açıklamaya göre, 31 Mart Perşembe günü, 11.00-13.00 saatleri arasında İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nin ilk oturumunda, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Sadi Uzunoğlu, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ve İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz savaşın gölgesinde şekillenen dünya ve Türkiye ekonomisini yorumlayacak.

Etkinliğin ikinci oturumu olan Yatırım Zirvesi, saat 14.00'de başlayacak. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya moderatörlüğünde, İnfo Yatırım Yurt Dışı Piyasalar Sorumlusu Alibey Tuncer, Zephlex/Sentiment Algo Kurucu Ortağı Tümay Şahin, Icrypex Hazine Yönetmeni Gökçe Çalışkan yatırım ürünleri ve 2022 yılı portföy tercihlerini mercek altına alacak.

Sektör çalışanları, öğrenciler, akademisyenler ve finansal enstrümanlara ilgi duyan herkesin katılımına açık olan etkinliğe katılabilmek için https://bit.ly/EkonomiveYatirimZirvesi adresinden sisteme kayıt olmak yeterli oluyor.