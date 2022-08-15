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Son dakika ekonomi: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Son dakika haberlerine göre Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu Kütahya'da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar yoğunluğu neden oldu.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

KÜTAHYA - Kütahya'da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar yoğunluğu neden oldu.

Kütahya Bahçelievler Mahallesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatif marketinde indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Vatandaşlar indirimli ürün almanın sevincini yaşadı. Vatandaşlar, "Ürünlerde hakikaten indirim var. Ürünler hesaplı" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı indirim çerçevesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bugün marketlerinde indirim yaptı.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başladı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler Son Dakika

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