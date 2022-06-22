Son dakika haberi! OGM, 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı - Haberler

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Son dakika haberi! OGM, 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Son dakika haberi! OGM, 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı

Son dakika ekonomi haberine göre Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.

Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü Marmaris Ekonomi Haberler Son Dakika

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