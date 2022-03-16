ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki açılış hazırlıklarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü olan 18 Mart Cuma günü açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son hazırlıkları inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, ziyareti kapsamında köprüyü helikopterle havadan inceledi, Lapseki Ankraj Sahası'nda brifing aldı.

Daha sonra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile otobüsle Asya yakasından Avrupa yakasına geçen Bakan Karaismaioğlu son hazırlıkları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına saatler kaldığını söyledi.

"İşlem tamam" diyen Karaismailoğlu, "Cuma günü açılışı bekliyoruz. İnşallah 18 Mart'ta bütün Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunuyoruz dünyanın en nitelikli ve teknolojik köprüsünü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız için bir gurur vesilesi, hepimizin gurur duyacağı ve bu ülkeye yüzyıllar boyu hizmet edecek çok kıymetli bir iş. O yüzden biz de cuma gününü sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"Simgelerin köprüsü" olarak nitelendirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemli bir mesai harcanarak süresinden erken tamamlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, 5,5 yılda bitmesi gereken projeyi 4,5 yıl gibi bir sürede bitirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu ve beraberindekiler ardından Avrupa yakasında araçtan inip açılış hazırlıklarını inceledi.

Bakan Adil Karaismailoğlu'na Lapseki Belediye Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da eşlik etti.