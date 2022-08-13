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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (3)

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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,34, BES fonları ise yüzde 2,13 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,34, BES fonları ise yüzde 2,13 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,93 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 5,41 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,344324199
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,7615150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,351071034
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,0272702
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,6657550
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,9377752
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7746460
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7513121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3845430
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,132602554
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,3050500
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,2612110
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi5,4131301
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,581111083
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,1930300
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9313130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4213130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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