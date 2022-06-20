Son dakika haber! Türk Hava Kurumunun bakımı yapılan 4 amfibik uçağı orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) destekleriyle bakım ihtiyacı tamamlanan Türk Hava Kurumunun (THK) 4 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, gelecek aydan itibaren yangın bölgelerinde hizmete başlayacak.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakımı yapılan uçaklara ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve SSB'nin iş birliğiyle TUSAŞ üzerinden kendilerine verilen destekler sonucu CL-215 modeli uçaklardan 3'ünün bakımının yapıldığını ve 4'üncüsünün de tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kaya, bunların piston motorlu, gece uçuşu yapamayan eski nesil uçaklar olduğunu söyledi.

Kaya, uçakların halen test uçuşları yaptığını belirterek, "1985'ten beri orman yangınlarına havadan müdahale ediyoruz. Geçen sene helikopter ihalelerinin bir kısmını kazanarak orman yangınlarıyla helikopterlerle de mücadele ettik. Bu sene aynı gayretimizi sürdürdük. SSB üzerinden 3 yıllık helikopter ihalesinde 35 küçük, 10 gece görüşlü, 10 ağır olmak üzere 55 helikopterlik ihale yapıldı, biz buradan 50 helikopterlik ihaleyi kazandık. Operasyondan kopmadan kabiliyetlerimizi sürdürerek hükümetlerimizin de desteğiyle maliyet artı kar yöntemiyle ilerleyen süreçte devam etmek istiyoruz. Buradan elde edilen gelirlerle Türk gençlerini sportif havacılıkta desteklemeyi sürdürüyoruz." dedi.

Bakımın maliyeti 4 milyon dolar

Orman yangınlarıyla mücadelede THK'nin tüzük gereği görevi bulunduğunu ancak bu görevin kendilerine doğrudan verilmediğini vurgulayan Kaya, Kurumun, OGM'nin ihalelerini kazanması halinde mücadele faaliyetinde bulunabileceğini, bir ihale almadığı müddetçe bu uçakları kendiliğinden veremeyeceğini anlattı. Kaya, CL-215 uçaklarını SSB üzerinden belli fiyattan teklif edebildiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"THK'nin 9 CL-215 uçağı var. Bunlardan 3'ü kaza kırıma uğramıştı, uçurulmaları büyük maliyet gerektiriyor. 6'sı bakımları yapılırsa uçuşa elverişli olacak statüdeydi. Biz de ilk etapta bunlardan 4'ünün bakımı üzerine yoğunlaştık, 2'sinin bakımı ağır olduğu için gelecek seferde ele alacağız."

Kaya, "Geçen yıl söz konusu uçaklar devreye girse yangınlar söndürülecekti" gibi bir algının doğru olmadığını belirterek, "Uçakların bakımlarını son derece tasarruflu şekilde yapmaya çalıştık. Bazı parçalar TUSAŞ'ın stoklarından karşılandı ve toplamda 4 milyon dolara yakın bir tutar harcandı." ifadelerini kullandı.

Bu uçakların en fazla 5-6 yıl uçurulabileceği bilgisini veren Kaya, şunları kaydetti:

"Üretici firma bize yedek parça desteği verirse uçuşta kalabilirler. Bunların modernizasyonu veya yenisinin alınması gerekir. THK olarak bize imkan tanınırsa faaliyetlerimize devam etmek isteriz ancak yeni uçaklar çok pahalı. Elimizdeki uçakların mümkün olduğunca bakımını yaparak kullanmak istiyoruz."

Dünyada 100 civarında amfibik uçak bulunduğuna işaret eden Kaya, bunun eksikliğinin Türkiye'nin zafiyeti olmadığını, bugün amfibik uçak siparişi verilse dahi üretilip teslim edilmesinin zaman alacağını anlattı.

Havacılık Festivali için geri sayım

Kaya, geçen yılki yangınlar dikkate alınarak hava aracı sayısının artırıldığını ifade ederek, "Bizim yangınlarla mücadeleyi sevk ve idareyi sağlayacak statümüz yok. Bu görev OGM'ye ait. Biz ona hizmet sunan kurumuz. OGM'nin isteğine uygun şekilde uzun süre bu faaliyetlerde yer almak istiyoruz." dedi.

Maddi sıkıntılar nedeniyle işten çıkardıkları 6'sı kaptan, 6'sı yardımcı kaptan statüsündeki 12 personelin geri döndüğünü aktaran Kaya, 3 de yabancı kaptanın işe başlayacağını söyledi.

Kaya, 25-26 Haziran'da Eskişehir'deki İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde "Havacılık Festivali" yapacaklarını, burada sportif havacılığın tüm aktörleri ile bu alanda çalışanların birlikteliğini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.