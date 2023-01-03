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Son Dakika! Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Milyonlarca insanın gözü şimdi ise refah payına çevrilmiş durumda. Memur ve emekli maaşlar, belirlenen zam oranının üzerine eklenecek refah payı ile son halini alacak.

Geçtiğimiz hafta yüzde 55 oranında artışla asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" demişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Memur Zam Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (6)

Mehmet Vatandaş:

kasım ayında yüzde 85 lerde iken bir ayda nasıl 64 lere düştü (düşürüldü). Bizim niye haberimiz olmadı:) bütün hesap memur- emekliye vereceğiniz üç kuruş

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ismail bey :

Gerçek enflasyon ve bu oranda zam verilmeyipte, düşük enflasyon gösterip, üstünü refah payı vermiş gibi gösteren tiyatroya inanmıyoruz.. 6 Aylık yüzde 40, ikinci 6 ay yüzde 30 zam verilmeli...

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sahin memisbey:

Asgari ücrete %50 zam yaptı. Herşey ocakta asgari ücrete göre yarı yarıya zamlanacak. Memura çok düşük zam yaparlarsa maaşımız eriyecek. En an zammı memur alacak. Gerçek enflasyon 16 değil. Yeni zamlarla.sadece ocak zammı yeni yılda %20 olur. Memura ciddi %30 üzerinde zam olmalı

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