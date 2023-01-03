Son Dakika! Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak

Son dakika! Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

MEMURA YÜZDE 16,47 ZAM

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

REFAH PAYININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Milyonlarca insanın gözü şimdi ise refah payına çevrilmiş durumda. Memur ve emekli maaşlar, belirlenen zam oranının üzerine eklenecek refah payı ile son halini alacak.

ERDOĞAN, "ZENGİNLİĞİMİZİ HER KESİME YANSITMAKTA KARARLIYIZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yüzde 55 oranında artışla asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" demişti.