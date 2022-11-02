Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl krizinin nasıl aşıldığını anlattı: Putin'i dün aradım, bugün 12.00'den itibaren tahıl koridorunu açtılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında son günlerde Rusya'nın askıya almasıyla dünyanın gündemine oturan tahıl sevkiyatı anlaşması hakkında konuştu.

"PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMELERİ YAPIYORUZ"

Krizle ilgili hem Ukrayna hem de Rusya lideriyle iletişim kurduğunu ifade eden Erdoğan, "Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğimiz anda, aradığımızda 24 saat bulmadan görüşüyoruz. Sayın Putin gerek Zelenski'le görüşmeleri yapıyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bir diğeri ile müzakere etme fırsatını buluyorum. Şu ana kadar ne sayın Putin ne sayın Zelenesky'den olumsuz yaklaşım almadım. Hepsi de olumlu yaklaştılar. Taleplere elimizden geldiğince olumlu cevap verdik. Onlar da bize hiçbir zaman ters yaklaşmadı" dedi.

"BANA YAPILSA BEN DE KABUL ETMEM"

Rusya lideri Putin'e de sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prag'da kiminle konuşuyorsam aleyhine konuşuyor. Ben de 'yanlış yapıyorsunuz' dedim. Rusya gibi bir devlete yanlış yaklaşımlar sergilerseniz, o da kendini bir lider olarak kendini ezdirmeden ortaya koyacaktır. Bana yapılsa aynı şey ben de etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Şimdi sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın ülkeden biri Rusya olacaksınız. Kalkıp böyle saldırılara evet diyeceksiniz. Mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İ DÜN ARADIM, BUGÜN 12'DE KORİDORU AÇTILAR"

Krizi nasıl çözdüğünü de anlatan Erdoğan, "O bu yaklaşımları da gördüğü için, yaşadığımız S-400'ü de gördüğü için. Kendisini aradık, dün aradım, bugün 12.00'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Gübreyi de inşallah açalım dedik. Hatta bir şeyi daha bağladık. Cibuti, Somali, Sudan buralarda insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım dedi. Akşam Zelenski ile görüştük. Bu devam edecek ve adımlarımızı buna göre yaygınlaştıracağız." ifadelerine yer verdi.