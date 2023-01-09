Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan araç sahiplerine müjde: 2023 boyunca köprü ve otoyol ücretlerine zam yok

Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, araç sahiplerine de bir müjde verdi. Erdoğan, 2023 boyunca otoyol ve köprü ücretlerine zam yapılmayacağını söyledi.

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, araç sahiplerine de bir müjde verdi.

2023'TE KÖPRÜ VE OTOYOLA ZAM YOK

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla araç sahiplerinin yüreklerine su serpti. "Bir müjde vermek istiyorum" diye söze başlayan Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi.

"PROJELERİMİZ ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI"

Yapılan projeleri eleştiren muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk. Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN ULAŞTIRMA ALTYAPISI SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir. 200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözdük. Kamu özel ortaklığı yatırımlarında çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız."