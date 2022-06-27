Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam talimatı sonrası Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü toplanacak - Haberler

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam talimatı sonrası Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü toplanacak

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası asgari ücrete ara zam için talimat verdiğini ve en kısa sürede müjdeli haber vereceklerini söylemesinin ardından harekete geçildi. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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