Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam talimatı sonrası Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü toplanacak
Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası asgari ücrete ara zam için talimat verdiğini ve en kısa sürede müjdeli haber vereceklerini söylemesinin ardından harekete geçildi. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.
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