Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Büyükelçi Sapiyev'den hububatçılara Kazakistan'a yatırım çağrısı

Ekonomi Haberleri

Son Dakika | Büyükelçi Sapiyev'den hububatçılara Kazakistan'a yatırım çağrısı

Son dakika haberleri: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek Kazakistan'daki yatırım...

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek Kazakistan'daki yatırım fırsatları hakkında bilgiler verdi.

GAİB hizmet binasında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ülkesi hakkında bilgiler verdi. Kazakistan'ın Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını ifade eden Kazak Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev, Gaziantep'in kendileri için büyük önem taşıdığını ve Gaziantepli yatırımcıları her alanda Kazakistan'da görmek istediklerini belirterek, Gaziantepli sanayici ve iş adamlarına övgüler yağdırdı. Ziyaretten duydukları memnuiyeti dile getiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve TİM Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise, Kazakistan'ın kendileri için dost ve kardeş bir ülke olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin arttırılması için ellerinden gelenleri yapacaklarını ifade ettiler. Yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev'e günün anısına Başkan Celal Kadooğlu tarafından bir plaket verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Kazakistan Kadooğlu Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title