Son Dakika | Büyükelçi Sapiyev'den hububatçılara Kazakistan'a yatırım çağrısı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek Kazakistan'daki yatırım fırsatları hakkında bilgiler verdi.

GAİB hizmet binasında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ülkesi hakkında bilgiler verdi. Kazakistan'ın Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını ifade eden Kazak Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev, Gaziantep'in kendileri için büyük önem taşıdığını ve Gaziantepli yatırımcıları her alanda Kazakistan'da görmek istediklerini belirterek, Gaziantepli sanayici ve iş adamlarına övgüler yağdırdı. Ziyaretten duydukları memnuiyeti dile getiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve TİM Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise, Kazakistan'ın kendileri için dost ve kardeş bir ülke olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin arttırılması için ellerinden gelenleri yapacaklarını ifade ettiler. Yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev'e günün anısına Başkan Celal Kadooğlu tarafından bir plaket verildi. - GAZİANTEP