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Bakan Şimşek, piyasaların faiz kararını yetersiz bulmasına ilişkin konuştu: Bu bir süreçtir, kademeli olarak yöneteceğiz

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası 27 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltirken, atılan adım piyasalar tarafından yetersiz bulunmuştu. Kamuoyundaki eleştirilere yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, piyasalar tarafından yetersiz bulunan Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararına ilişkin "Bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" açıklamasını yaptı.

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın haziran ayı politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarması, yüzde 40'a kadar beklenti içinde olan yabancı bankaları da hayal kırıklığına uğrattı.

Bloomberg'ün haberinde, politika faizinin yüzde 8.5'tan yüzde 15'e yükseltilmesinin "öngörülerin altında kaldığını" ancak aşamalı artış sözü verildiği belirtildi. Bloomberg, "Politika yapıcılar aşırı ucuz para döneminden aşamalı dönüşüm yaşanacağını söyledikleri bir döneme geçerken, Merkez Bankası çoğu ekonomistin beklediğinden ciddi ölçüde düşük bir artış yaptı" ifadelerini kullandı.

The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, "Türkiye Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 6.5 oranında artırdı; bu, beklentilerin epey altında. TL, dolar karşısında 23.67'ye düştü; bu yeni bir dip" yorumunu yaptı.

Faiz artışının beklenilenden düşük olması döviz kurlarının da ateşini yükseltirken, dolar/TL gece saatlerinde 25,48 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı. Doları euro takip ederken, döviz kurundaki artış gram altının 1.567 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaşmasını sağladı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Gökhan Akgül:

MİLLETİN CEBİNDE EVİNDE OCAĞINDA YANGIN VAR, DAHA VERMİŞ OLDUĞUNUZ ASGARİ ÜCRET 1 BUÇUK AY SONRA GEÇEÇEK ELİMİZE LAKİN ESKİ MAAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ARAYACAĞIZ. İŞVERENDE SIKINTI YOK ÇÜNKÜ SATTIĞI MAL VE HİZMETE YANSITIYOR GELEN ZAMMI LAKİN ÇALIŞANLARIN YANSITACAĞI BİR DURUM YOK....VİCDAN VİCDAN VİCDAN DİYORUM.

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Temel Temel:

esas yangın Bayram sonrası. Pazarda kıvırcık 30 TL et süt yağ pirinç VS VS Tüm Temel gıda 4 günde yine uçtu, maaşlara zamda yapmayın piyasada dursun. ekonomiyi yap boz tahtasına çevirdiniz. bırakın vatandaş idare etsin yemin ederim bundan iyi olur.

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corci:

olması gereken oluyor, nas dönemlerinin bedeli ödeniyor.

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