Son Dakika: Deprem bölgesinde ilk kazma yarın vuruluyor! 2 ayda toplam 244 bin konutun temeli atılacak

Son dakika: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Kurum, "Deprem bölgesinde yarından itibaren toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlıyoruz. 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temelleri atılacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

2 AYDA 244 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Depremzedeler için bir an önce 11 ilde konut yapımına başlanacağını belirten Bakan Kurum, "13 bin 987 köy inşa evi yapacağız. Arazisi uygunsa arazisine, uygun değilse mera arazilerine yapılacak. Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız. Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Bugün sayın bakanımızın da açıkladığı gibi hem Adıyamanlı kardeşlerimizin acısına ortak olmak, hasar tespit çalışmalarını takip etmek ve Adıyamanımızı eskisinde olduğu gibi yeniden inşa edebilmek adına buradayız. Depremin ardından 25 gün geçirdik.

"YENİ YERLEŞİM YERLERİNİ BELİRLEDİK"

Biz ilk günden itibaren yaşadığımız acıları bir nebze de olsa indirebilmek amacıyla çalışıyoruz. Tüm çalışmaları kurmuş olduğumuz koordinasyonlarla yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve süreci değerlendirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentilerinin ne olduğunu istişare ettik ve yeni yerleşim yerlerini belirledik. Arama kurtarma çalışmalarına müteakip tüm şehirlerimizde, TOKİ'mizle, özel sektör temsilcilerimizle birlikte şehirlerimizin geçici barınma alanlarının kurulması için süreci yönetiyoruz. 3 bin bağımsız bölümün kurulum çalışmaları devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza gerçekleştirmeye başlayacağız.

"İVEDİLİKLE YENİLEME SÜRECİNİ YÜRÜTECEĞİZ"

Adıyaman'da %95 seviyelerine geldiğini arkadaşlar ifade ettiler. Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Burada devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte milletinin yanındadır. 319 bin konutun tüm mikro bölge, jeofizik mühendislerimizle yapılan çalışmalar sürecinde tamamlananların sürecini başlatıyoruz. Yıkılan tüm camilerimizi, tarihi eserlerimizi de ivedilikle yenileme sürecini yürüteceğiz.