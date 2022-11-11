Son dakika: Bakan Bilgin bizzat duyurdu! Milyonların heyecanla beklediği EYT'de yaş ve prim şartı değişmeyecek

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. EYT'de prim ve gün şartının devam edeceğini söyleyen Bakan Bilgin, "1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren EYT ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bilgin konuyla ilgili "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.



Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz.

"ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİĞİNDE ONLAR DA YARARLANACAK"

Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.

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