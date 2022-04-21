Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor

Temeli 2011 yılında atılan ve 2016 senesinde açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkan sağlayan tünel, 1 Mayıs itibarıyla artık motosiklet geçişlerine açılıyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU

Bu kararı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlendi. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanıyor.