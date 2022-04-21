Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
 - Güncelleme:

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin motosiklet geçişlerine açılacağını duyurdu. Bakan, "Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla tüneli motosiklet trafiğine açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Temeli 2011 yılında atılan ve 2016 senesinde açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkan sağlayan tünel, 1 Mayıs itibarıyla artık motosiklet geçişlerine açılıyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU

Bu kararı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlendi. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanıyor.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli, Motosiklet, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Abdullah Atik:

BENZİN ZAMMIYLA BİSİKLETE AÇIN GEÇİŞİ:)

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title