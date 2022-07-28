Son Dakika! ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de küçülerek resesyona girdi

ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 daraldı. Beklenti yüzde 0,5 büyüme seviyesindeydi. Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek art arda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

HAZİNE BAKANI "RESESYON DEMEMEK LAZIM" DİYE KONUŞMUŞTU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "Çeyreksel bazda daralma olsa bile bunu resesyon dememek lazım" demişti. Böylece resesyon tanımı da teknik olarak tartışılmaya başlanmıştı.

FED BAŞKANI: İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜME YAVAŞLADI

Fed Başkanı Powell da dün yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini, ancak ikinci çeyrekte büyümenin yavaşladığının açık olduğunu ifade etmişti.

RESESYON ANALİZLERİ

Ülke ekonomisi için son dönemde gelen resesyon analizleri yılın ikinci yarısı için ılımlı bir durgunluğa işaret ediyor. Verilerin yayınlanmasından önce yapılan Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin gelecek 12 ayda bir resesyon beklentisi de haziran ayındaki yüzde 30 seviyesinden yüzde 47,5'e yükseldi. 18-22 Temmuz arasında yapılan MLIV Pulse anketine katılanların yüzde 51,8'i de Fed'in ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu düşürme ihtimalini "düşük" olarak değerlendirdi.

Bank of America ABD Başekonomisti Michael Gapen 2022'nin ikinci yarısından itibaren başlayacak ılımlı bir resesyon öngördü. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers "yumuşak inişin çok mümkün görünmediğini" söylerken, mevcut Hazine Bakanı Janet Yellen ise istihdam artışında bir yavaşlama olduğunu ancak resesyon emareleri görmediğini kaydetti. Öte yandan Fed yetkilileri şu ana kadar bir resesyondan kaçınmanın mümkün olduğunu ve yumuşak inişin sağlanabileceğini savundular. Powell da daha önceki açıklamalarında fiyat istikrarını sağlamada başarısız olmanın, ABD ekonomisini resesyona sokmaktan "daha büyük bir hata" olacağını belirtmişti.

IMF BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

IMF ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,3'e çekmişti. IMF Başekonomisti Gourinchas, Bloomberg'e verdiği söyleşide "Baz senaryomuzda ABD'de ne 2022'de ne de 2023'te bir resesyon görmüyoruz; ama çok büyük bir yavaşlama olacaktır. 2022'deki yüzde 2,3'lük büyüme 2023'de yüzde 1'e yavaşlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel GSYH'nin düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklamasına verilen isim. Yani bir ekonomi iki çeyrek art arda daralmışsa resesyona girmiş sayılıyor.