Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Güncelleme:
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Son bir haftadır altına yatırım için kuyumcuların yolunu aşındıran yatırımcılar, fiyatlardaki düşüşle birlikte hayal kırıklığına uğradı. Gram altın 5 bin liranın altına inerken, gözler şimdi ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi.

Serbest piyasada gram altın, ons fiyatındaki geri çekilmeye paralel olarak 5 bin liranın altına geriledi. Sabah saatlerinde 4 bin 975 liradan işlem gören gram altın, kritik eşik altında tutunmaya çalışıyor. Kapalı Çarşı'da ise gram altın halen 5 bin liranın üzerinde; şu sıralar 5 bin 149 liradan satılıyor.

FED'DEN İNDİRİM SİNYALİ

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçen hafta alınan faiz indirimi kararına destek verdiğini hatırlatarak önümüzdeki dönemde yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altındaki hareketliliğin Fed'in ekonomiyi canlandırmaya hazır olduğu beklentisini yansıttığını belirtti. Spivak, "3 bin 700 ve 3 bin 600 dolar ilk destek seviyeleri. 3 bin 790 doların aşılması halinde 3 bin 870–3 bin 875 bandı ve ardından 4 bin dolar hedef haline gelebilir" dedi.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasaların gözü, cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. Reuters anketine göre endeksin, Ağustos ayında aylık yüzde 0,3; yıllık ise yüzde 2,7 artması bekleniyor. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, enflasyon rakamlarının çok yüksek gelmediği sürece altın üzerinde sınırlı etki yaratacağını, uzun vadede yönün hâlâ yukarı olduğunu söyledi.

İŞ GÜCÜ VERİLERİ VE FAİZ BEKLENTİSİ

Bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD iş gücü piyasasının gücüne dair sinyal verecek. Genel beklenti, Fed'in Ekim ve Aralık aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi daha yapacağı yönünde. Düşük faiz dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkan altın, salı günü 3 bin 790,82 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı.

DİĞER DEĞERLİ METALLER

  • Spot gümüş yüzde 0,1 yükselişle 43,97 dolara çıktı.
  • Platin yüzde 0,4 artışla 1.477,94 dolardan işlem gördü.
  • Paladyum ise yüzde 0,2 primle 1.211,84 dolara yükseldi.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
