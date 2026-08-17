Haberler

Soma B Termik Santrali için icra satış takvimi belli oldu

Soma B Termik Santrali için icra satış takvimi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyar TL'yi aşkın borcu bulunan Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma B Termik Santrali, icra yoluyla satılacak. İlk açık artırma 7 Eylül'de yapılacak, teklifler 14 Eylül'de sonuçlandırılacak. Öngörülen tutarda teklif gelmezse ikinci açık artırma 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. Santral ve taşınmazlara 13,8 milyar TL artı KDV değer biçildi; satıştan elde edilecek gelir TKİ'ye aktarılacak.

HABER: Olcay  AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyar TL'yi aşkın borcu bulunan Konya Şeker'in (TORKU) sahibi olduğu, Soma B Termik Santrali'nin, icra yoluyla satış takvimi belli oldu. Santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak. Santral için öngörülen düzeyde ve tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

Konya Şeker'in, 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldığı Soma B Termik Santrali'nin, icradan satışında geri sayım başladı. TKİ'ye olan borcu nedeniyle satışı gündeme gelen söz konusu santralin mülkiyeti, el değiştirecek.

ANKA'nın, satış sürecinde yer alan yetkililerden aldığı bilgiye göre, santralin icra yoluyla satışına ilişkin takvim belli oldu. Satış için iki aşamadan oluşan açık artırma yöntemi uygulanacak. İlk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak.

Santral için öngörülen tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

13,8 milyar TL artı KDV

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar TL değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek.

Kaynaklar, santralle ilgilenen yatırımcılara ilişkin soru üzerine, "Bazı grupların ihale için hazırlık yaptığı bilgisini alıyoruz" dedi.

Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Kaynaklar, santralin satışından elde edilecek gelirin TKİ'ye aktarılacağını anımsatarak, "Santralin, TKİ'ye (elektrik üretmek üzere aldığı kömürden kaynaklı) 20 milyar TL'yi aşkın borcu bulunuyor. TKİ'nin, alacakları tahsil edilecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölenlerin 3'ü de kardeşmiş
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

3'ü birden TFF'ye gidiyor!

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Samandıra'ya gitmiş! İşte yaşananlar
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

20 yılda 10 eşini öldürdü! “Kara Dul” için yolun sonu