Soma B Termik Santrali için icra satış takvimi belli oldu

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyar TL'yi aşkın borcu bulunan Konya Şeker'in (TORKU) sahibi olduğu, Soma B Termik Santrali'nin, icra yoluyla satış takvimi belli oldu. Santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak. Santral için öngörülen düzeyde ve tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

Konya Şeker'in, 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldığı Soma B Termik Santrali'nin, icradan satışında geri sayım başladı. TKİ'ye olan borcu nedeniyle satışı gündeme gelen söz konusu santralin mülkiyeti, el değiştirecek.

ANKA'nın, satış sürecinde yer alan yetkililerden aldığı bilgiye göre, santralin icra yoluyla satışına ilişkin takvim belli oldu. Satış için iki aşamadan oluşan açık artırma yöntemi uygulanacak. İlk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak.

Santral için öngörülen tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

13,8 milyar TL artı KDV

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar TL değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek.

Kaynaklar, santralle ilgilenen yatırımcılara ilişkin soru üzerine, "Bazı grupların ihale için hazırlık yaptığı bilgisini alıyoruz" dedi.

Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Kaynaklar, santralin satışından elde edilecek gelirin TKİ'ye aktarılacağını anımsatarak, "Santralin, TKİ'ye (elektrik üretmek üzere aldığı kömürden kaynaklı) 20 milyar TL'yi aşkın borcu bulunuyor. TKİ'nin, alacakları tahsil edilecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA