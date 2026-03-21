SOM-J seyir füzesi, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son test atışında hedefi başarıyla vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin son atış testinde hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. Füze, Türkiye'nin caydırıcılığını artıracak stratejik yeteneklere sahip.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Kacır, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen seyir füzesi SOM-J'nin, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testini başarıyla tamamladığını belirtti.

SOM-J'nin, stratejik sahada Türkiye'nin caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağına işaret eden Kacır, "TÜBİTAK SAGE imzalı milli seyir füzemiz SOM-J, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz, yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak." ifadelerini kullandı.

Füzenin teknik özellikleri

Kacır, SOM-J'nin KAAN ve KIZILELMA platformlarına entegrasyon sürecinin de tüm hızıyla sürdüğünü aktardı. Füzenin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Kacır, SOM-J'nin düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekat yetenekleriyle öne çıktığına dikkati çekti.

Kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama ve zırh delici harp başlığına sahip olan füzenin, kara hedeflerinin yanı sıra, sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkin şekilde kullanılabildiğine işaret eden Kacır, "Bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı, gece gündüz gayret gösteren mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kacır, NSosyal hesabından da SOM-J füzesinin kabiliyetlerini gösteren videoyu paylaştı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

ABD ve İsrail ateşle oynuyor! Yine İran'ın nükleer kalbini vurdu
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

Yok böyle ceza! Motosikletini satsa bu parayı ödeyemez
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti