Söke Pamuğu Coğrafi İşaret Aldı

Türkiye'nin pamuk ambarı olarak nitelendirilen Aydın'ın Söke ilçesi ile simgeleşen 'Söke pamuğu' coğrafi işaret aldı. Söke Ticaret Borsası tarafından 'Söke Pidesi'nden sonra tescillenen ikinci ürün oldu.

Türkiye'nin pamuk ambarı olarak nitelendirilen Aydın'ın Söke ilçesi ile simgeleşen "Söke pamuğu" coğrafi işaret aldı. Söke Ticaret Borsası tarafından "Söke Pidesi"nden sonra tescillenen ikinci ürün oldu. Söke Pamuğu'nun tescil lansman toplantısı Söke Ticaret Borsası toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel yaptı. Türkiye'deki pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10'u, Ege Bölgesi'ndeki pamuk üretiminin ise yüzde 47-54 arası Söke Ovası'nda gerçekleştiğini belirten Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, pamuk üretici ve işletmelerinin son yıllarda dünya piyasalarına göre mağduriyet yaşadığını söyledi.

Söke Ticaret Borsası yönetiminde yer aldığı 18 yıllık hizmet sürecince Söke'nin en kıymetli ürünü olan Söke Pamuğu'nun, Türkiye de bir marka haline gelmesini hedeflediğini söyleyen Nejat Sağel konuşmasında; "Sözle değil, tescille kanıtlamayı hedefledim. Bugün sizlere Borsamızın bu hedefine başarıyla ulaştığının haberini sevinçle paylaşıyorum. "Söke pamuğu' olarak coğrafi işaretin alınmasıyla 'Söke Pidesi" sonrası ikinci tescilli ürünü kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 'Meclis Yönetim Kurulu üyelerim, çalışma arkadaşlarım her zaman benim bu düşüncemi destekleyerek beni onurlandırdılar. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu projeyi Kalkınma Ajansımızın yüzde 100 desteği ile bu yolda ilerlediğimizi belirtmek isterim. Söke Pamuğu'muzun Coğrafi İşaret kullanımı, ilgili ürünün özdeşleşmiş özelliklerinin var olduğunu kanıtlayarak tescilliyor ve bu şekilde tanıtılmasına katkı sağlayarak, kültürel mirası ve geleneksel üretimin önemini vurgularken, o bölge üreticisi ile birlikte tohumu, toprağı, suyu, iklimi korumayı hedefliyor. Bu sayede Pamuk ambarı olan ilçemizin adına layık bir coğrafi işaret tescili aldığımız "Söke Pamuğu"muz ilçemizin ticari lojistiğine, markalaşmasına değer sağlayacak ve ön plana çıkartacaktır. Söke sınırlarını kapsayan alanda yetişen pamuğun Türk Patent ve Marka Kurumu'nca alınan tescilimiz, Söke'mize Aydınımıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Lansman toplantısında konuşma yapan proje danışmanı Mesut Kaplan, Söke Pamuğu'nun coğrafi işaret alma yolculuğunu aktardı. Çalışmaya başladıklarında tarihini araştırdıklarını Söke Pamuğu ile ilgili ilk belge kayıtlarının 1800'lü yılları gösterdiğini belirten Mesut Kaplan; "Bu demek oluyor ki bu topraklarda pamuğun geçmişi 1700'lü yıllara dayanıyor. Kültürel ve sosyal bir geçmişe sahip" dedi. Mesut Kaplan tescilin alınmasıyla her şeyin bitmediğini bundan sonra denetleme ve markalaşma çalışmalarını süreceğini söyledi.

Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' eserinin dizeleriyle sözlerine başlayan Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça; toprak ve üretimin öneminde değindi. Söke Pamuğu'na tescil ve coğrafi işaret kazandırma yolunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ile pamuk söyleşisine geçildi.

Toplantıya, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Esnaf Oda Başkanları ve davetliler katıldı. - AYDIN