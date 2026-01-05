Söke 1 yılda 42 ülkeye ihracat yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2025 yılında 42 farklı ülkeye toplam 49 bin 295 ton tarımsal ürün ihraç edildi, 421 adet bitki sağlık sertifikası verildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde ihracat işlemleri hız kesmiyor. Bu çerçevede kontrollerine devam eden Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ürünlerin incelemelerini yaparak sertifikalarını düzenliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında 42 ülkeye 49 bin 295 ton tarımsal ürün ihraç edilirken, ilçe tarım ekiplerince de 421 adet bitki sağlık sertifikası işlemi yapıldı.2025 Yılı Tarımsal Ürün İhracatı kapsamında Söke'den en çok ihraç edilen tarımsal ürün 47 bin 650 tonla pamuk oldu. Ayrıca ilçe genelinde bir yılda bin 82 ton kapari, 527 ton konserve, 166 ton narenciye, 72 ton domates, 45 ton buğday, 20 ton kurutulmuş sebze, 8,5 ton nar mamulleri, 3 ton çam fıstığı ve 1,5 ton zeytinyağı ihraç edildi. - AYDIN