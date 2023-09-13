SocGen'den Türkiye için bomba faiz tahmini: Bu ay yüzde 31'e çıkacak

Ağustos ayında faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25'e yükselten Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta açıklayacağı eylül kararıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Uluslararası finans şirketi Societe Generale'ın beklentisine göre, Merkez bu ay 600 baz puanlık artışla faizi yüzde 31'e yükseltecek.

Hafize Gaye Erkan'ın yönetiminde faiz artışına geçen Merkez Bankası'nın bu ayki kararı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkaran Merkez'den bu ayda faiz artırımı bekleniyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak karar öncesi uluslararası finans şirketi Societe Generale'den (SocGen) dikkat çeken bir tahmin geldi. SocGen, Merkez'in bu ay 600 baz puanlık artışa gitmesini bekliyor.

FAİZ YÜZDE 31'E ÇIKACAK TAHMİNİ

Societe Generale, Merkez Bankası'nın eylül toplantısında politika faizini yüzde 25'ten yüzde 31'e çıkaracağını öngördü. SocGen'e göre, bu hamleye rağmen TL zayıflamaya devam edecek.