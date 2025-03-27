SOCAR Türkiye, Girişimde Kadın Enerjisi Programı'nı Lansmanını Yaptı

SOCAR Türkiye, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Girişimde Kadın Enerjisi" programının lansmanını Aliağa'da gerçekleştirdi. Program dahilinde 50 kadın, sekiz ay sürecek eğitim ve mentorluk süreciyle girişimcilik ekosistemine adım atacak.

Türkiye'nin önde gelen doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, toplumsal fayda odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğinde, kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Girişimde Kadın Enerjisi Programı, SOCAR Türkiye'nin Aliağa'da bulunan Rafineri ve Petrokimya İş Birimi yönetim binasında düzenlenen lansman etkinliğiyle başladı.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET) kadınlara yönelik kapsamlı bir girişimcilik ve beceri geliştirme süreci sunan program ile ilk aşamada 50 kadın, girişimcilik yolculuğuna başladı. Sekiz ay boyunca sürecek program kapsamında katılımcılar girişimcilik fikirlerini hayata geçirmek için gerekli donanımı edinirken, iş dünyasında kalıcı bir yer edinmelerini sağlayacak mentorluk desteğinden de faydalanacak.

Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerini destekliyoruz

Lansman etkinliğinde konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, programı şu sözlerle değerlendirdi: "Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumsal fayda oluşturmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kurumsal vatandaşlık anlayışımızın temelini oluşturuyor. Bu anlayış doğrultusunda, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bireyler olmalarını desteklemek üzere Girişimde Kadın Enerjisi Programı ile sorumluluk alıyoruz. Kadınların girişimcilik yoluyla iş hayatına katılımını artırmak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirecektir."

Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Öztürk ise programın önemine dikkat çekerek, "Girişimcilik, bireylerin yalnızca ekonomik olarak güçlenmesini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal dönüşümün en güçlü dinamiklerinden biri olarak, yenilikçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı da beraberinde getirir. Bu program, Aliağa'daki kadınların hayallerini somut iş modellerine dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve dayanışma ağını sunuyor. Kadınların ekonomiye eşit katılımı sağlanmadan girişimcilik ekosisteminin tam anlamıyla gelişmesi mümkün değildir. SOCAR Türkiye ile birlikte bu programı hayata geçirerek, girişimciliğin kadınlar için erişilebilir, sürdürülebilir ve güçlendirici bir yolculuk olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Ekonomik ve sosyal bağımsızlık için kapsamlı destek

Girişimde Kadın Enerjisi Programı, kadınların girişimcilik becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken aynı zamanda ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını güçlendirecek çeşitli destekler sunuyor. Program kapsamında katılımcılar, özgüven geliştirme ve stres yönetimi gibi konularda psikososyal destek alacak. Finansal okuryazarlık ve e-ticaret eğitimleri ile kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları teşvik edilirken, girişimcilik alanında ihtiyaç duyacakları temel becerileri edinmeleri sağlanacak.

Yapılan açıklamaya göre; kadınlar arasında dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla grup faaliyetleri, gönüllülük projeleri ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, girişimcilik bakış açısını kazandırmak ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek için Ar-Ge ve inovasyon odaklı eğitimler ile fikir atölyeleri gerçekleştirilecek. SOCAR Türkiye'den kadın liderlerin de dahil olduğu mentorluk programları ve networking etkinlikleri sayesinde katılımcılar, girişimcilik yolculukları boyunca güçlü bir destek ağı oluşturacak. Kadın girişimciler, bu program sayesinde kendi iş fikirlerini geliştirirken aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak. - İSTANBUL