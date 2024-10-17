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Skal International 83. Dünya Kongresi İzmir'de Başladı

Skal International 83. Dünya Kongresi İzmir'de Başladı
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Dünya turizminin önemli isimlerini bir araya getiren Skal International'ın 83. Dünya Kongresi İzmir'de başladı. 35 ülkeden 350 turizmci, sürdürülebilir turizme dair ödüllerle dolu etkinliklerde buluştu.

Dünya turizminde karar verici konumundaki isimleri bir araya getiren Skal International 83. Dünya Kongresi İzmir'de başladı.

Oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, hava yolları şirketleri gibi seyahat ve turizmin tüm kollarını bir araya getiren kongrede 35 ülkeden 350 turizmci bir araya geldi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki açılışta gazetecilere açıklama yapan Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, kongreyi dünyanın en güzel kentlerinden İzmir'de gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Cardenas 90 ülkede yaklaşık 15 bin üyeye sahip, kar amacı gütmeyen küresel meslek birliği Skal'ı olarak dünyanın en eski turizm örgütü olduklarını belirterek, bu yıl 90'ıncı yıllarını kutladıkları anlattı.

Skal International'ın 2002 yılından itibaren "sürdürülebilir turizm" ilkesini hayata taşıdığını ifade eden Cardenas, şunları kaydetti:

"2002'den beri sürdürülebilir kalkınmaya ve turizme katkıda bulunan kişiler, kuruluşlar, devletler, yerel otoriteler çeşitli dallarda ödüller veriyoruz. Bu seneye yarışmaya farklı ülkelerden 56 dosya gönderildi değişik kategorilerde. Bunlar içinde Türkiye'den dosyalar da var. Ben Türkiye'yi çok seven, Türkiye'ye hayran bir insanım. ve de Atatürk'ün de çok büyük sevdalısıyım. Atatürk hakkında çok kitap okudum, hala da okumaya ve öğrenmeye devam ediyorum. Gerçekten hayranlık duyuyorum."

İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney de kongrenin kentin ve ülkenin tanıtımı için büyük şans olduğunu vurgulayarak, çeşitli ülkelerden gelen turizm profesyonellerine kentin tanıtılacağını anlattı.

Kongre düzenlenen şehirlerde turist sayısının arttığını aktaran Güney, İzmir'e gelecek turist sayısında da artış beklediklerini belirtti.

Kongre açılışında, 9 kategoride "Sürdürülebilir Turizm" ödülleri sahiplerine verildi.

Kongre 21 Ekim'de sona erecek. Program kapsamında katılımcılar İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, çeşitli panellere katılacak.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Ekonomi

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