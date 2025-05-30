Sivas, yeni teşvik sistemiyle sanayide atağa kalkıyor

Sivas, yeni teşvik sistemiyle sanayide atağa kalkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas STSO Başkanı Zeki Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin, sanayide dönüşüm ve küresel rekabet açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Sivas STSO Başkanı Zeki Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin, sanayide dönüşüm ve küresel rekabet açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, sistemin Türkiye'nin sanayide dönüşüm hedeflerine ulaşması ve küresel rekabet gücünün artırılması açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Yeni sistemin, sanayicilerin üretim kapasitelerini artırmalarına, teknolojik altyapılarını geliştirmelerine ve daha yüksek katma değerli yatırımlara yönelmelerine ciddi katkılar sağlayacağını belirten Başkan Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte Sivas'ın yatırım cazibesi açısından önemli avantajlar elde edeceğini söyledi.

"Teşvik sistemi, hem Sivas'a hem Türkiye'ye kazandıracak"

Bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen Özdemir, "Yatırım ortamının güçlendirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve istihdamın artırılması adına atılan bu adımı iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni teşvik mekanizmasının hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin bu yeni sistemin sunduğu imkanlardan azami düzeyde faydalanmaları adına bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.