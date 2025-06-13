Sivas Ticaret ve Sanayi Odası E-ihracat Zirvesi için Hazırlıklara Başladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası E-ihracat Zirvesi için Hazırlıklara Başladı
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Haziran ayı meclis toplantısında yaklaşan e-ihracat zirvesinin detaylarını paylaştı. Başkan Zeki Özdemir zirvenin üyeler için vizyon kazandırıcı olacağını belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 26 Haziran'da düzenlenecek e-ihracat zirvesiyle üyelerini dijital pazarlara açılmaya teşvik ediyor. Başkan Zeki Özdemir, zirvenin vizyon kazandırıcı ve yol gösterici olacağını belirtti. Toplantıda yeni yatırım teşvik sistemi, sanayi ve turizmdeki gelişmeler, yaklaşan e-ihracat zirvesi, Sivasspor'un durumu ve "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" başlığı gündeme alındı.

"Vizyon kazandırıcı bir program olacağına inanıyorum"

Gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "Odamız ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz bu önemli zirveyle, üyelerimizi e-ihracatın sunduğu fırsatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve alanında öncü firmaların katkılarıyla, üyelerimiz için yol gösterici ve vizyon kazandırıcı bir program olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir,"19 Haziran tarihinde yapacağımız tanıtım toplantısı, üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmaları ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almaları için finansman kaynaklarına erişimleri büyük önem taşıyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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