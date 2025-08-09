Sivas'tan Japonya'ya Esmer Tuz İhracı

Sivas'ın Zara ilçesinde Beydağı'nın eteklerindeki tuzlada çıkarılan "esmer tuz" olarak adlandırılan kaya tuzunun yaklaşık 50 tonu Japonya'ya ihraç ediliyor.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kardere köyünde kil havuzlarında yapılan ve büyük emeklerle toplanan kaynak tuzunun haziran ayında başlayan hasadı, ekimin ortalarına kadar sürüyor.

Tuzlanın kadın işletmecisi Habibe Belgin Yılmaz, AA muhabirine, 84 mineralli ve 3 elementli tuzun genellikle salamurada, tere yağında, turşu ve peynirde kullanıldığını söyledi.

Bu tuzu, rengi dolayısıyla "esmer tuz" olarak adlandırdıklarını anlatan Yılmaz, "Burada doğal yöntemle, iş makinesi kullanmadan tuzu çıkarıyoruz. Yıllık üretimimiz 350 ton civarında. İç piyasada yoğun ilgi görüyor, özellikle bölge halkının çok talep ettiği bir tuz." dedi.

Yılmaz, çevre iller Malatya, Erzincan ve Tokat'ta tuzun yoğun talep gördüğünü, ürettiklerinin bir kısmını da Japonya'ya sattıklarını dile getirdi.

Japonya'ya yılda yaklaşık 50 ton tuz gönderdiklerini anlatan Yılmaz, "Bu tuzu genelde Japonya tercih ediyor. Japonya'nın çok ünlü ve pahalı bir tuzu var, mineral değerleri o tuzun bir tık üzerine çıkıyor." şeklinde konuştu.

Beydağı'nın eteklerinde 1570 metre yükseklikteki tuzlada çıkarılan tuzun, Japonya'da sofralara lezzet katmasından mutlu olduklarını aktaran Yılmaz, haziranın ilk haftasında başlayan hasadın sürdüğünü kaydetti.

Hasat devam ediyor

Esmer tuzun, tuzlada üretilen diğer tuzlara göre daha geç hasat edildiğine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ekimin ortalarına kadar hasat sürebiliyor. Bu tuzun kaynağı Beydağı'nın eteklerinden geliyor. Kalite anlamında bölgemizin ve Türkiye'nin en iyi tuzlarından biri diyebiliriz. Havuzlarımız aslında kil havuzları, kil havuzunda tuz yapıldığında tabanında toprak ve taş kalıntıları bırakıyor. Biz özelikle tuzun renginin topraktan gelmediğini, suyun renginden kaynaklandığını ispatlamak adına bir çalışma başlatmıştık. Bunun içinde gıda yönetmeliğine uygun olan brandalar kullanıyoruz. Bu brandaları da bir sezonluk olarak kullanıyoruz. Daha sağlıklı tuz elde etmek için bunu yapıyoruz. Bütün dosyalarını da muhafaza ediyoruz. Bu şekilde sağlıklı bir tuz elde etmiş oluyoruz."

Yılmaz, tuzun analizinin hasat sezonun başında, ortasında ve sonunda yapıldığına dikkati çekerek, "Tuzlarımızın hiçbirinde mikro plastik dediğimiz ürünler bulunmuyor. Kalite anlamında da mineral açısından da Türkiye'nin en iyi tuzu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.