Sivas’ta yapı ruhsatlarında yüzde 526’lık artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta bu yılın Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 441 iken Nisan-Haziran döneminde yaklaşık yüzde 526 oranında artarak 2 bin 763'e çıktı.

Sivas'ta yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayısı ise azaldı. Kentte 2026'nın ilk çeyreğinde bin 169 olan yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayısı ikinci çeyrekte 567'ye düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı