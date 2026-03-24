Sivas'ta araç sayısı 219 bine yaklaştı

Sivas'ta araç sayısı 219 bine yaklaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta şubat ayında motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 601 olarak belirlendi. Bu dönemde 5 bin 177 aracın devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Sivas'ta şubat ayında motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 601 oldu. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 113 bin 604'ünü otomobil, 38 bin 439'unu traktör, 32 bin 253'ünü kamyonet, 22 bin 143'ünü motosiklet, 6 bin 933'ünü kamyon, 3 bin 152'sini minibüs, bin 323'ünü otobüs, 754'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 177 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta şubat ayında 5 bin 177 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 545'ini otomobil, 840'ını kamyonet, 416'sını traktör, 183'ünü motosiklet, 55'ini minibüs, 188'ini kamyon, 30'unu otobüs, 11'ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

