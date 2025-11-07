Sivas'ta Patates Söküm Mesaisi Devam Ediyor

Türkiye'nin patates ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan ve mevsimsel şartlar gereği en geç sökümün yapıldığı iller arasında yer alan Sivas'ta işçilerin patates sökme mesaisi sürüyor.

Türkiye'nin tohumluk patates üretiminde ilk, toplam üretimde ise 6'ncı sırada yer alan Sivas'ta patates sökümü sürüyor. Her yıl mayıs ayında toprakla buluşturulan ve çiftçiler tarafından özenle yetiştirilen patateslerin sökümü eylül ayı sonu itibarıyla başladı. Kent genelinde 110 bin dekar alanda ekilen patateslerin sökümü, yağışlar nedeniyle kasım ayı ortalarına kadar sürecek. 87 bin dekar yemeklik, 23 bin dekarlık alanda ise tohumluk patates üretilen Sivas'ın ilk 5 içerisinde yer alması bekleniyor.

"Bu sene yağışlardan dolayı biraz daha uzun sürebilir"

Sivas'ta yaşayan ve 30 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Koç, "Bu yılki verim, 2024'e nazaran biraz düşüş var. Tüm çiftçi arkadaşlarımız bundan etkilendi. Rekolte düşüklüğü yazın gündüz ve gece ısı değişikliğine bağlıyoruz. Sivas'ta patates hasadı 9'uncu ayın 20'si gibi başlıyor, 11'inci ayın 20'sine kadar sürüyor. Bu sene yağışlardan dolayı biraz daha uzun sürebilir. Yağmur yağdığında söküm olmuyor, haliyle geciktiriyor. Ben yaklaşık 60 dönüm yer ekiyorum. 100 ila 110 ton ürün çıkacak gibi görünüyor" dedi.

Çiftçilerin ve işçilerin patates söküm mesaisi, dron ile havadan görüntülendi. - SİVAS