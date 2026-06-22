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Sivas'ta mayıs ayında 529 konut satıldı

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TÜİK verilerine göre Sivas'ta mayıs ayında 529 konut satılırken, bunun 121'i ipotekli, 408'i diğer satışlardan oluştu. İlk satış 121, ikinci el satış 308 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının mayıs ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta mayısta 529 konut satıldı. 529 konutun 121'ini ipotekli satışlar, 408'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta mayıs ayında satılan konutların 121'ini ilk satış, 308'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta mayıs ayında satılan iş yeri sayısı da 61 olarak gerçekleşti. Bunun 17'sini ilk el, 44'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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