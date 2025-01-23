Sivas'ta Konut Satışları 2024'te Artış Gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sivas'ta 2024 yılında konut satışları bir önceki yıla göre bin 512 adet artarak 8 bin 545'e yükseldi. Satılan konutların çoğu ikinci el satışlardan oluştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı, Sivas'ta 2024 yılında satılan konut sayısı bir önceki yıla göre bin 512 adet artarak 8 bin 545'e yükseldi.
Verilere göre 2023 yılında 7 bin 33 konutun satıldığı Sivas'ta 2024 yılında 8 bin 545 konut satıldı. Konutların 685'ini ipotekli satışlar 7 bin 860'ını ise diğer satışlar grubu oluşturdu.
TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta 2024 yılında satılan 8 bin 545 konutun 3 bin 465'ini ilk el satış, 5 bin 80'ini de ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS