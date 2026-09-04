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Sivas'ta KOSGEB Destek ve Dönüşüm Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas'ta KOSGEB Destek ve Dönüşüm Toplantısı Gerçekleştirildi
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu katıldı. Toplantıda, işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik destek programları, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konuları ele alındı. STSO Başkanı Zeki Özdemir, KOSGEB desteklerinin önemine vurgu yaparken, İbrahimcioğlu da güncel programlar ve finansmana erişim imkanları hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun katılımlarıyla "Destek ve Dönüşüm" Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, SESOB Başkanı Hakan Demirgil, KOSGEB Sivas İl Müdürü Bahattin Ünal, Banka Müdürleri, Protokol Üyeleri ve STK temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir şu ifadelere yer verdi; "Değişen ekonomik şartlar ve küresel rekabet, işletmelerimizin kendilerini sürekli yenilemesini ve geleceğe hazırlamasını zorunlu kılıyor. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, finansmana erişim ve ihracat kapasitesinin artırılması, işletmelerimizin rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada, KOSGEB'in işletmelerimize sunduğu destekleri son derece kıymetli buluyoruz. KOSGEB Başkanımız Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nu siz değerli üyelerimizle buluşturarak, Sivas iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini kendileriyle değerlendirme fırsatı bulduk. Biz de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bugün olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin her türlü destek ve teşvikten en etkin şekilde yararlanması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

STSO Üyelerinin taleplerini dinleyen KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in güncel destek programları, kapsamı genişletilen Kapasite Geliştirme Destek Programı, istihdamın korunmasına yönelik destekler ve işletmelerimizin rekabet gücünü artıracak dönüşüm uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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