Haberler

Sivas'ta yağışlar sonrası barajlar doldu, sulu tarım yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yağışlarla tamamen dolması, bölgede geçen yıl kuraklık nedeniyle kesintiye uğrayan sulu tarım faaliyetlerini yeniden başlattı. Üreticiler, barajın dolmasıyla ayçiçeği, patates, şeker pancarı ve fasulye gibi ürünlerde sulama yapabildiklerini belirtti.

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın dolmasıyla bölgede sulu tarım faaliyetleri yeniden başladı.

Geçen yıllarda kuraklığın etkisiyle Pusat-Özen Barajı'nda suyun kritik seviyelere gerilemesi, bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinde kesintiye yol açmıştı.

Yağışlarla birlikte barajın tamamen dolması, ilçedeki sulu tarım alanlarına da can suyu oldu.

İlçede 200 dönümlük arazide ayçiçeği üretimi yapan üreticilerden Zafer Kocabeyoğlu, geçen yıl barajlarda suyun az olduğunu belirtti.

O yüzden sulamada güçlük çektiklerini ifade eden Kocabeyoğlu, "Bu yıl ise Allah'tan barajlarımız doldu, suyumuz bol. Şu an arazilerimizde ilaçlama ve çapa yapıyoruz. Patates, ay çekirdeği, şeker pancarı ve fasulyede sulama yapılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
İran'ın Eski Lideri Ali Hamaney için ilk tören 4 Temmuz'da: İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek

Ali Hamaney'in cenaze takvimi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını pazartesi günü hizmete açacak

Ulaştırma alanında dev bir eser daha! Kurdeleyi Erdoğan kesecek
Hakimin kararını duyunca adliye önünde davul zurna çaldırıp göbek attı

Hakimin kararını duyunca davul ve zurna eşliğinde göbek attı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor