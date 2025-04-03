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Sivas'ta 50 Bin Kayısı Fidanı Dağıtıldı

Sivas'ta 50 Bin Kayısı Fidanı Dağıtıldı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında, çiftçilere yüzde 75 hibeyle 50 bin kayısı fidanı dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, projeyle tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Sivas'ta çiftçilere 50 bin kayısı fidanı dağıtıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde "Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi" çerçevesinde yüzde 75 hibeyle 50 bin kayısı fidanı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtılmıştı. 90 bin başvurunun yapıldığı proje için 50 bin fidan daha dağıtıldı. İlçe protokolünün de katıldığı fidan dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "İlimiz bir tarım ve hayvancılık şehri ve Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Özellikle Gürün ilçemiz, tarımsal potansiyel bakımından oldukça yüksek. Meyvecilik anlamında da yoğun olarak üretim yapılmakta. Kayısı başta olmak üzere elma, ceviz, dut yetiştiriciliği göze çarpıyor. Bugün dağıttığımız fidanlar toprakla buluşacak ve ülke ekonomisine katkı sunacak. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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