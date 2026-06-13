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Sivas'ın 2 ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak

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Sivas'ın merkez ve Yıldızeli ilçelerinde toplam 35 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Bitlis ve Muş arasındaki il sınırı yeniden belirlendi.

Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas'ın merkez ilçesinde 12 köy, Yıldızeli ilçesinde 23 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Bitlis'in Güroymak ilçesi Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyü arasındaki iki il sınırı yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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