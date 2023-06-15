Sivas'ta 1 Ton 700 Kilogramlık Boğa 250 Bin Liraya Satılıyor

Sivas'ta bir besici tarafından özenle bakılan Zaza isimli kurbanlık boğa 1 ton 700 kilogram ağırlığı ve 250 bin lira fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

1 ton 700 kilogram ağırlığındaki boğa fiyatıyla dudak uçuklatıyor

SİVAS Sivas'ta bir besici tarafından özenle bakılan Zaza isimli kurbanlık boğa 1 ton 700 kilogram ağırlığı ve 250 bin lira fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Sivas Erzincan karayolunda bulunan bir işletmede özenle bakılan kurbanlık boğa görenlerin dikkatini çekiyor. Günlük yaklaşık 13 kilogram yem yiyen boğa 1 ton 700 kilogramlık ağırlığıyla da adından söz ettiriyor. Sahibi asabi olduğu için Kurtlar Vadisi'ndeki Zaza karakterinin adını koyduğu Zaza isimli boğa ikince el araba fiyatına alıcısını bekliyor. Dört kişinin zapt etmekte bir hayli zorlandığı boğa ise tartıya bir türlü çıkartılamadı.

250 bin liraya alıcısını bekliyor

Besici Onur Yıldız, 250 bin liraya satışa çıkardıklarını belirterek, "Bu 4 yaşında. Biz bunu hobi maksatlı besledik ama talep olunca kurbanlık için satışa çıkardık. Günlük 12-13 kilogram yem yiyor. Özenle bakıyoruz, çocuk gibi besliyoruz. Şuan satışta ama talip olacak bir müşteri bulamadık. Şuan kilosu yaklaşık bin 600- bin 700 kilo civarında. Karkas 800-900 civarında. İsmine Zaza diye karar verdik. Fiyatına da 250 bin lira diyoruz. Biraz sinirli olduğu için Kurtlar Vadisi karakterinden dolayı" dedi.