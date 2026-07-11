DSİ, Sivas Kangal'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas'ın Kangal ilçesinde belirlenen alanda, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Sivas'ın Kangal ilçesinde bağlı Alacahan, Etyemez, Karagücük, Karasüver, Kırkpınar, Kızıliniş, Sarıpınar, Seçenyurdu, Sipahi, Şekerpınar, Yeşildere ve Yeşilvadi köylerinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.