Haberler

DSİ, Sivas Kangal'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSİ, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı 12 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas'ın Kangal ilçesinde belirlenen alanda, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Sivas'ın Kangal ilçesinde bağlı Alacahan, Etyemez, Karagücük, Karasüver, Kırkpınar, Kızıliniş, Sarıpınar, Seçenyurdu, Sipahi, Şekerpınar, Yeşildere ve Yeşilvadi köylerinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Portekizli manken Correia'nın, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdiği iddia edildi

İddiaları skandal! İmamoğlu ile birlikte 3 kişinin daha ismini vermiş
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar