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Sivas'ın Son Kemik Tarak Ustası Mesleği Bırakıyor

Sivas'ın Son Kemik Tarak Ustası Mesleği Bırakıyor
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Sivas'ın son kemik tarak ustası Muhammed Eyce, zor süreçler geçirdiğini ve devletin sunduğu faizsiz kredi imkanının kendilerine yardımcı olmadığını belirterek, mesleğini bırakacağını açıkladı. Ustalığın değerinin kalmadığını vurgulayan Eyce, kredi desteğinin geç kalındığını ifade etti.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kolları için açıklanan faizsiz ve yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı, zor durumdaki sanatkarlara can suyu olmadı, Sivas'ın son kemik tarak ustası mesleği tamamen bırakacağını açıkladı.

Sivas'ın son kemik tarak ustası olan, aynı zamanda Sivas bıçakları üreten Muhammed Eyce, Resmi gazetede yer alan, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaşatmaya yönelik faizsiz ve yüzde 50 faiz indirimli kredi desteğini değerlendirdi. 35 yıldır baba ve dede mesleğini yaşatmaya çalıştığını belirten Eyce, "35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği olduğu için 10 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Yaptığımız iş zahmetli ve yoğun olduğu için çırak yetişmiyor. Artık devletten ve vatandaştan da destek görmüyoruz. Vatandaş artık el emeğine değil ucuzluğuna bakarak ürünü almayı tercih ediyor. Meslekte yetişen de kalmadığı için son temsilcileri olarak bizde 6 ay sonra tamamen bırakacağız. Mesleğimiz komple bitiyor. Yaptığımız iş tozlu ve yorucu olduğu için gelen çıraklar çalışmak istemiyor. Tarak üretimini bitirmiştik. Bir bıçak yapımı süresince 70 kere elden geçiyor. Oldukça sabır isteyen bir meslek. Günümüzde artık ustalığında bir değeri kalmadı. Geçen sene kurban bayramında bıçak bileğilerken vatandaşın biri 'usta bıçağı kaça bileyebiliyorsun' 30 TL'den dedim. Ötedeki marangozun 20 TL'den yaptığını bilseydi ona götüreceğini söyledi. O vakit ustalığımın bir değeri olmadığını anladım. 'O zaman ne çırak yetiştirmeye gerek var ne de bu mesleği sürdürmeye' dedim." diye konuştu.

"Çok geç kalındı"

Yok olmakta olan meslekleri yaşatmaya yönelik verilen destekte geç kalındığını belirten Eyce, "Bir kemik bıçağının yapımı yaklaşık 2-2,5 saat sürüyor. En başından itibaren, boynuzun kesilmesi, düzeltme işlemi, zımparalama, tornalama işlemi, arasının açılması ve tekrar zımparalanması ile bir bıçak 70 kere elden geçiyor. Resmi gazetede yürürlüğe konulan faizsiz kredi imkanı çok geç kalınmış bir durum. Verileceğini de pek sanmıyorum. Diğer esnaflar gibi bende o krediye başvuruda bulundum. Önlerine arabamın ruhsatını, evimin ve dükkanımın tapusunu koydum. Ancak bana kredi veremeyeceklerini söylediler. Bu mesleği sürdürmeye gerek kalmadığını anladım. Çırakta yetiştirmedim. Artık kurban bayramından sonra bu mesleği yapmayı bırakıp dükkanı kapatacağım." dedi.

"Kredi doğru kişilere verilmeli"

Destek kredisinin hak eden ve doğru kişilere verilmesi gerektiğine vurgu yapan Eyce, "Kredinin bu mesleği gerçekten yürütebilecek kişiye verilmesi gerekiyor. Burada hediyelik ürün satan işletmeler istediği gibi bu imkandan yararlanabiliyor. Ama iş asıl sanatı yapan kişilere geldiği zaman krediyi kullanamıyorlar. İlgili yetkililere eskiden gidip bıçakçılığın Sivas'tan yayıldığını ve bunu sürdürmemiz gerektiğini söylediğimizde, bize türlü bahaneler sundular. Merkezi hükümet istediği kadar kredi imkanı verse bile yerel kısımda önümüz tıkanıyor. Cumhurbaşkanımız sayesinde artık bende emekli oldum. Bundan sonra dükkanı kapatıp hayvanlarımla ilgileneceğim "şeklinde

konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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